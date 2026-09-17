Murat Ağırel'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! "Elinde ne varsa verecek" - Son Dakika
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Murat Ağırel'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! "Elinde ne varsa verecek"

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Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ağırel, Gökçek'in FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden hakkında ortaya attığı iddiaları ve belediyenin kitaplarını satın aldığı iddiasını savcılığa taşıdı. Ağırel, "Ne biliyorsa, neye dayanıyorsa, elinde ne varsa verecek" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kitaplarını satın aldığı iddiası ile İbrahim Melih Gökçek'in FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları savcılığa bildirdiğini açıkladı.

"ŞİMDİ SIRA İDDİA SAHİBİNDE"

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin benim kitaplarımı satın aldığı iddiasını da, FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden hakkımda ortaya attığı iddiaları da savcılığa bildirdim. Şimdi sıra iddia sahibinde" ifadelerini kullandı.

"ELİNDE NE VARSA VERECEK"

Gökçek'in kendisi hakkında ileri sürdüğü iddiaların dayanağı olan bilgi ve belgeleri savcılığa sunması gerektiğini belirten Ağırel, "Ne biliyorsa, neye dayanıyorsa, elinde ne varsa verecek" dedi.

Ağırel, soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, "Diğer yaptığımız suç duyuruları kayda girince paylaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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