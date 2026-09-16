Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı - Son Dakika
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Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı

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Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon sattığı 4 oyuncudan 30 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti. Kırmızı-beyazlılar, 4 oyuncusunu kadrosuna katmak için 2 milyon 800 bin Euro harcamıştı.

Trendyol Süper Lig'de diğer kulüplerin aksine potansiyelli ve genç futbolcuları kadrosuna katarak sportif başarı arayan Samsunspor, bu sezon sattığı oyuncularla ön plana çıktı. 

4 OYUNCUDAN YAKLAŞIK 300 MİLYON EURO'LUK GELİR

Kırmızı-beyazlılar Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Rick van Drongelen ve Carlo Holse’nin satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı.

2 MİLYON 800 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞLERDİ

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu 4 futbolcudan yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladıklarını söyledi. Samsunspor’un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mouandimadji, 9,5 milyon euroya Olympiakos'a, 100 bin euro bedelle alınan Ali Diabate 8 milyon euroya Al Qadsiah'a, 200 bin euroya alınan Rick van Drongelen 6,5 milyon euroya Panathinaikos'a ve 2,5 milyon euroya transfer edilen Carlo Holse de 5,2 milyon euroya St. Louis'e satışı gerçekleşti.

Trendyol Süper LigSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Karadenizli Alperen Karadenizli Alperen:
    aferin samsunspora işte böyle olmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı - Son Dakika
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