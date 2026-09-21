Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

İstanbulspor'da Manisa FK karşılaşmasının ardından yaşanan endişeli bekleyiş sona erdi. Maçta forma giyen Elvin Mendy, takım otobüsüyle İstanbul'a dönüş yolunda rahatsızlandı.

ÖNCE KIRKAĞAÇ'A GÖTÜRÜLDÜ

19 yaşındaki ön libero, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi civarında göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. Bunun üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Mendy, burada yapılan ilk kontrollerin ardından kalp krizi şüphesi nedeniyle daha detaylı tetkik ve kontroller için Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ANJİYOYA ALINDI

Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç futbolcu, daha sonra anjiyoya alındı. Yapılan anjiyo sonucunda Mendy'nin kalp damarlarında herhangi bir sorun bulunmadığı ve kalp kaynaklı bir sağlık problemi olmadığı belirlendi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli kontrollerinin ardından takip sürecinin devam ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun yaşadığı rahatsızlığın ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtilerek Mendy'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.