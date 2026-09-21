Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede - Son Dakika
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Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

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Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’e ait olduğu öne sürülen kumarhane fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Kumar makinesi başında çekilen fotoğrafların gerçekliği ve Bilecen'e ait olup olmadığı henüz doğrulanmazken, tepkilerin odağı haline gelen iddialara ilişkin Kilis Belediyesi ve Hakan Bilecen cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarda, bir kişinin kumar makinelerinin başında oturduğu ve oyun oynadığı görüldü. Görüntülerin Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’e ait olduğu öne sürülürken, fotoğrafların gerçekliği ya da çekildiği zaman ve yere ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Görüntülerin yayımlanmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Paylaşımlara Kilis Belediyesi ve Başkan Hakan Bilecen’in resmi hesapları da etiketlendi. Yapılan yorumlarda, "Kilis Belediye Başkanı’na bakın. Kumar masasında para harcıyor. İnsanlar hizmet beklerken başkan kol çeviriyor. Vatandaşın sorunları ise dağ gibi büyüyor" ifadeleri kullanılarak eleştiriler dile getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fotoğrafların sosyal medyada geniş yankı uyandırmasına rağmen, Hakan Bilecen veya Kilis Belediyesi cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Haziran 2026'da CHP'den istifa eden Hakan Bilecen'in, istifasının ardından AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar da bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi.

İşte o fotoğraf kareleri;

Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Kilis BelediyesiHakan BilecenGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • The Trkn The Trkn:
    chp ve yeni parti şaşırdıkmı 11 10 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Yok canım akepe li başkanlar yapmaz öyle şeyler yapay zekadır. Chp li ler bütün pislikleri yapıyor :) anlayana 7 5 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Alın görevden ibret olsun 8 2 Yanıtla
  • Tahsin Celik Tahsin Celik:
    çok büyük bir terbiyesizlik insanlık dışı rezalet ?????? 7 1 Yanıtla
  • E SMNC E SMNC:
    millet geçim sıkıntısından canına kıyıyor bey efendi uzuvlarını uzatmış gel keyfim gel kumar oynuyor , yüzünde ne bir kaygı ne bir üzüntü ohh ne güzel dünya be .. direk atın belediyeden ve ömrü boyunca resmi yerlerde çalışmasın.. 1 0 Yanıtla
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