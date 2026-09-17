Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi

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Gürsel Tekin\'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
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Mahkemenin tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak gelen Gürsel Tekin'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin ve yönetiminin görevi sona erdi.

Tedbir kararıyla CHP İstanbul il yönetimine göreve gelen Gürsel Tekin ve arkadaşlarının oluşturduğu kayyum heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

MAHKEME, GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNİ SONLANDIRDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve ekibinin il başkanlığındaki görevi resmen sona erdi.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin

Tedbir kararının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması ve teşkilat çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    kimse tınlamıyordu zaten çaycıyı 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi - Son Dakika
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