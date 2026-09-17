Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi - Son Dakika
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Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

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Antalya'daki bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon euro değerinde kakao taşıyan Türk tırı, İtalya'da otoyolda önü silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından kesilerek gasbedildi. İletişimi kesmek için jammer kullanan şüpheliler, bölgeden götürdükleri tırın dorsesini açamayınca aracı bırakıp kaçtı.

Antalya'daki bir lojistik firmasına ait tır, İtalya'dan yaklaşık 6 milyon euro değerinde kakao yükleyip Türkiye'ye dönerken Bari yakınlarındaki otoyolda silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli 4 kişi jammer kullanarak iletişimi kesti, camı kırıp sürücü S.S.'yi darbederek araçtan indirdi ve tırı kaçırdı. Aracın dorsesini açamayan saldırganlar tırı bırakıp kaçtı.

SİLAHLI SALDIRGANLAR TIRIN ÖNÜNÜ KESTİ

Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, S.S. idaresindeki tır, İtalya'dan yaklaşık 6 milyon euro değerinde kakao yükleyerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. 16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında, İtalya'nın Bari kenti A-14 Otoyolu'nda seyir halindeki tıra bir otomobilden ateş açıldı. Otomobildeki 4 saldırgan, tırın önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, jammer kullanarak iletişimi engelledikten sonra tırın camını kırdı. Şoför S.S.'yi araçtan indirerek darbeden şüpheliler, daha sonra tırı da yanlarına alarak kaçtı.

Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

SALDIRI ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu da yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başarıp, yaşananları anlattı. Eşi de durumu Antalya'daki lojistik firması yetkililerine bildirdi. Diğer yandan saldırganların ateş ettiği anlar ise tırdaki araç kamerasına yansıdı.

Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

DORSEYİ AÇAMAYINCA TIRI BIRAKIP KAÇTILAR

Bunun üzerine firma yetkilileri harekete geçerek, ilgili makamlara konuyu iletti. İtalya'da yapılan operasyonla konumu tespit edilen tıra ulaşıldı. Aracın dorsesini açmayı başaramayan saldırganların kaçtıkları belirlendi. Olayla ilgili İtalyan makamlarının soruşturması sürerken, tırı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

İçindeki yükle kaçırılan ancak silahlı saldırganların dorseyi açamadıkları için terk ettikleri tırın halen İtalya'da olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Kaynak: DHA
UluslararasıGüvenlikAntalyaİtalyaGüncelSuçSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    gitmeyin avrupaya bizim ülkemiz 10 numara 0 0 Yanıtla
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