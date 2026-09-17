Fenomen Tançalan'ın düğün takılarına bilirkişi raporu, 97 parçanın 76'sı sahte çıktı - Son Dakika
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Fenomen Tançalan'ın düğün takılarına bilirkişi raporu, 97 parçanın 76'sı sahte çıktı

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Fenomen Tançalan\'ın düğün takılarına bilirkişi raporu, 97 parçanın 76\'sı sahte çıktı
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Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan 97 parça takının 76'sının altın olmadığı bilirkişi raporuyla tespit edildi. Soruşturmada Tançalan, eşi ve bir akrabası malvarlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı.

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde takılan 97 parça takının 76 tanesinin altın olmadığı tespit edildi.

Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medyada gündem olan düğününün ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri ve MASAK harekete geçti. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Tançalan, sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Düğünde takılan ve bir evin müştemilatında ele geçirilen takılarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise 97 parça takının 76'sının altın olmadığı tespit edildi. Söz konusu 76 parça için rapora "altın olmayan" ibaresi düşüldü.

Öte yandan, ele geçirilen altınlardan 22 ayar 580.04 gram gelen altın boyunluk Hint seti kolyesinin ise gerçek olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
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