Antalya Serik\'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendi

Antalya Serik'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, belediye encümeni kararıyla 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. Zabıta ekiplerinin Merkez Mahallesi'ndeki denetiminde raflarda halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.
Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?