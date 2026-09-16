Antalya Serik'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendi - Son Dakika
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Antalya Serik'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendi

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Antalya Serik\'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendi
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Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, belediye encümeni kararıyla 3 gün süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. Zabıta ekiplerinin Merkez Mahallesi'ndeki denetiminde raflarda halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.

Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

Kaynak: AA
AntalyaZabıtaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün mühürlendi - Son Dakika
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