Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), savaş ve jeopolitik riskler nedeniyle çalkantılı dönemler geçiren küresel piyasaların beklediği kararı açıkladı. Fed, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artırım bekleyen ekonomistlerin beklentisiyl aynı yönde karar aldı. Fed, politika faizinde artırıma gitti.

2023'TEN BU YANA İLK FAİZ ARTIRIMI

Banka, faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 seviyesine çekti. Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

TRUMP, YENİ BAŞKANLA BİRLİKTE FED'E ELEŞTİRİLERİNİ BİTİRMİŞTİ

Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ın Fed'in başına geçmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Fed'e yönelik eleştirilerini neredeyse bitirmişti. Trump, Warsh’ın “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.

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