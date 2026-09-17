Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Finansal piyasalarda dün yaşanan gelişmelerin ardından gözler ekonomi yönetimine çevrilmişti. Finansal İstikrar Komitesi, bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınırken, piyasadaki hareketliliğin kaynağı ve atılacak adımlar değerlendirildi.

PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞİN KAYNAĞI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığından toplantının ardından yapılan açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin bünyesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Bakanlık, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altını çizdi. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER SÜRATLE UYGULANACAK"

Komite toplantısında piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler de değerlendirildi. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı açıklandı. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi. Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında ise düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

VATANDAŞLARA "RESMİ KAYNAK" ÇAĞRISI

Bakanlık, vatandaşlardan süreç boyunca yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi. Finansal İstikrar Komitesinin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendireceği de kaydedildi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."