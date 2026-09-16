Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Ailenin çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan anne ve baba dahil 10 kişi, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

VAHŞİ HAYVAN İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Divriği kırsalında hayvancılıkla uğraşan ailenin, 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğunu bildirmesiyle başlayan süreçte çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. İhbarın yapıldığı ilk günlerde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne süren ailenin anlatımlarındaki tutarsızlıklar güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Sorguya alınan 27 yaşındaki anne E.B., ilk olarak bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti. İlerleyen süreçte ifadesini bir kez daha değiştiren anne, bu kez babanın bebeği öldürdüğünü ileri sürerek kan donduran bir itirafta bulundu.

ANNENİN GÖSTERDİĞİ ARAZİDE İZ BULUNAMADI

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, annenin işaret ettiği taşlık bölgede aramalar yapıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ailenin 3 ve 9 yaşları arasındaki diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edilerek emniyete götürüldü. Üç gündür gözaltında tutulan anne E.B. ve baba Y.B.'nin yanı sıra K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. isimli şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.

SİNYAL KESİCİLİ OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler için alınan olağanüstü güvenlik tedbirleri dikkatlerden kaçmadı. Sevk işlemi sırasında bölgede olası bir duruma karşı sinyal kesici cihazlar (jammer) kullanıldı. Şüpheliler, güvenlik güçlerinin oluşturduğu yoğun koruma kordonu sayesinde basın mensupları tarafından görüntülenemeyecek bir şekilde hızla adliye binasına sokuldu.



