Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas’ın Divriği ilçesinde 5 gündür aranan 11 aylık bebek soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişi, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Ailenin çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan anne ve baba dahil 10 kişi, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

VAHŞİ HAYVAN İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Divriği kırsalında hayvancılıkla uğraşan ailenin, 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğunu bildirmesiyle başlayan süreçte çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. İhbarın yapıldığı ilk günlerde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne süren ailenin anlatımlarındaki tutarsızlıklar güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Sorguya alınan 27 yaşındaki anne E.B., ilk olarak bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti. İlerleyen süreçte ifadesini bir kez daha değiştiren anne, bu kez babanın bebeği öldürdüğünü ileri sürerek kan donduran bir itirafta bulundu.

Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi

ANNENİN GÖSTERDİĞİ ARAZİDE İZ BULUNAMADI

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, annenin işaret ettiği taşlık bölgede aramalar yapıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ailenin 3 ve 9 yaşları arasındaki diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edilerek emniyete götürüldü. Üç gündür gözaltında tutulan anne E.B. ve baba Y.B.'nin yanı sıra K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. isimli şüphelilerin jandarma ve emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı.

Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi

SİNYAL KESİCİLİ OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler için alınan olağanüstü güvenlik tedbirleri dikkatlerden kaçmadı. Sevk işlemi sırasında bölgede olası bir duruma karşı sinyal kesici cihazlar (jammer) kullanıldı. Şüpheliler, güvenlik güçlerinin oluşturduğu yoğun koruma kordonu sayesinde basın mensupları tarafından görüntülenemeyecek bir şekilde hızla adliye binasına sokuldu.


Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Divriği, Bebek, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
Ukrayna’da sivil minibüse İHA’lı saldırı: 5 can kaybı Ukrayna'da sivil minibüse İHA'lı saldırı: 5 can kaybı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:15
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi Galatasaray’da ilk veda
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
14:05
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye şartlı destek sinyali
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali
13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak
11:46
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu 3 maçtır kazanamıyor
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:00:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement