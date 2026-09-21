ABD'li Waltz, İran rejiminin 1979'dan bu yana en zayıf döneminde olduğunu söyledi

NEW ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, " İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık." açıklamasında bulundu.

Waltz, ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'ın New York'ta düzenlendiği etkinlikte konuştu.

İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılara maruz kaldığını belirten Waltz, "İran rejimi 1979'dan bu yana en zayıf döneminde ve giderek daha da zayıflıyor." ifadelerini kullandı.

Waltz, "İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapı açık." diyerek, Tahran'ın diplomatik ve barışçıl yollarla müzakere masasına geri dönmesini umduğunu kaydetti.

Zamanın lehlerine işlediğini savunan Waltz, Tahran'ın son dönemde yeniden müzakerelere başlamak için ABD yaptırımlarının kaldırılmasını ve tazminat ödenmesini şart koştuğu yönündeki haberlerin ise asılsız olduğunu bildirdi.

"BM'yi diyete soktuk"

Waltz diğer taraftan Abraham Anlaşmaları'na katılmakla ilgilenen "potansiyel üyeler" bulunduğunu da dile getirirken, bu ülkelerin hangileri olduğunu ise açıklamadı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) ilişkin de konuşan Waltz, BM'yi "tekrar büyük" yapmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD'nin BM tarihindeki ilk bütçe kesintisini gerçekleştirdiğini aktaran Waltz, "Hiç kesinti yapılmamıştı, bütçe yalnızca büyüyordu. Biz BM'yi diyete soktuk. Bazen daha yalın ve daha odaklı olmak çok daha iyidir." ifadesini kullandı.