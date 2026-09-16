Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da yasa dışı silah ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerine yönelik düzenlenen "Kıskaç" operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi, organize suç yapılarıyla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması için "Kıskaç" operasyonu başlattı.

Ekipler, yasa dışı silah ticareti yürüten, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak "silahla kasten yaralama", "yağma amacıyla iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" olaylarına karıştığı belirlenen 20 zanlının kimliğini tespit etti.

Harekete geçen ekiplerin, Konya merkez ile Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramada, 244 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 108,3 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, kumarda kullanıldığı belirlenen 260 oyun pulu ile kumar borç kayıtlarının yer aldığı defter ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.