Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu\'nda olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına değinen Uçum, kurul bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu bildirdi.

ÖCALAN'A ALT KOMİSYONDA GÖREV VERİLECEK

Uçum, oluşturulan komisyonlardan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini açıkladı.

Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK'ya doğrudan kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Gelinen son aşamada ise çerçeve yasa teklifi Meclis'te rekor çoğunlukla kabul edilerek kanunlaşmıştı.

ÖCALAN VE YÖNETİM KADROSU YASA KAPSAMI DIŞINDA

Kanunda, 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler yasa kapsamı dışında tutuluyor.

Bu da Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.

İMRALI'DAKİ KONUT İÇİN AÇIKLAMA

Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederken, İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi.

Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, buradan "Serbest bırakıldı" şeklinde bir sonuç çıkarılamayacağını belirtti.

Uçum şöyle konuştu:

"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."

"SAĞLANAN İMTİYAZ DEĞİLDİR"

Terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayan Uçum, görevlendirme ve çalışma ortamına ilişkin şunları söyledi:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa feshedecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar. Diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir, sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir, bunun dışındakiler doğru değildir."

"RUTİN DIŞI SÜREÇLER, RUTİN DIŞI YÖNTEMLE ÇÖZÜLÜR"

Uçum, her kişiden yararlanmaya ilişkin kanunda düzenleme bulunduğunu da belirterek, hükümlü üzerinden yürütülen diyaloğun hukuki boyutuna değindi.

Uçum, "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasfiyesine ilişkin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür" dedi.

YASA REKOR OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmelerini yaz aylarında gerçekleştirmiş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 467 oyla kabul edilmişti.

Yasanın kabulünün ardından kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplanmış, ilk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu ayrıntılı olarak görüşülmüştü.

Kurul bünyesinde Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu oluşturulmuştu.

ALT KURULLARIN GÖREVLERİ NE OLACAK?

Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışması bekleniyor.

Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor.

Bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek.

UÇUM'DAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Uçum, seçim tarihine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Seçim takvimine yönelik öngörüsünü paylaşan Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak" dedi.

Bu tarihin anlamına da değinen Uçum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan" ifadelerini kullandı.

Uçum, 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılabilme ihtimalini düşük gördüğünü, seçimlerin mart ya da nisan ayında yapılabileceğini dile getirdi.