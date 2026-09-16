Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım; kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, görev süreciyle ilgili "Sezon sonunda, şartlar ne olursa olsun başkanlık görevini bırakacağım'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında Ferudun Niğdelioğlu'na açıklamalarda bulundu. 

''BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKACAĞIM''

Gaziantep FK maçının Nigdelioğlu'na açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, görevi bırakacağı tarihi açıklayarak "Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak." dedi.

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM!"

Devre arasına dek alınacak sonuçların ara transfer dönemindeki planlamayı belirleyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak." ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"

Beşiktaş'ı deplasmanda yenebileceklerini ifade eden Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı da mağlup edeceklerini ifade ederek, "Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum." sözlerini sarf etti. 

Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

"BİZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK!"

İsmail Kartal'ın istifa süreci hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar." yorumunda bulundu. 

Transfer DönemiAziz YıldırımGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    11. kez galatasarayın şampiyonluğunu gördükten sonra bırakacak. 5 6 Yanıtla
  • ünal eskin ünal eskin:
    sen bu futbolla değil şampiyon ilk 4 giremezsin 7 1 Yanıtla
  • Akay kayhan Akay kayhan:
    26 ekimde kazanacaklarını o kadar net söyleyebiliyor? hakemler bütün organizasyon tamam galiba!! 3 4 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    En büyük hatası Talisca yı göndermek oldu lukaku yu alacağına Talisca yı göndermeseydi 7 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Belli bir yaştan sonra beyindeki nöron bağlantıları zayıflar ve her yer aydınlık ve güneşli olur 4 3 Yanıtla
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