Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

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Cumhurbaşkanından habersiz Trump\'la görüştü, görevinden alındı
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Kosta Rika’da Dışişleri Bakanı Manuel Tovar’ın, Cumhurbaşkanı Laura Fernández’e haber vermeden ABD’ye giderek Donald Trump’le görüşmesi siyasi krize yol açtı. Washington temasını sonradan öğrenen Fernández, Tovar’ı anında görevden aldı.

Kosta Rika’da dikkat çeken bir siyasi kriz yaşandı. Dışişleri Bakanı Manuel Tovar, Cumhurbaşkanı Laura Fernández’e bilgi vermeden ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştirerek Washington’da temaslarda bulundu. Tovar’ın Donald Trump’ın da katıldığı toplantıya dahil olduğunun ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Fernández, Dışişleri Bakanı’nı görevden aldı.

ABD’YE HABERSİZ GİTTİ

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Tovar, Cumhurbaşkanı Fernández’e önceden bilgi vermeden ABD’ye gitti. Tovar, Washington’daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP’IN DA KATILDIĞI TOPLANTIDA YER ALDI

Tovar’ın ABD ziyaretindeki asıl dikkat çeken gelişme ise Beyaz Saray’daki toplantı oldu. Kosta Rika Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu görüşmeye katıldı. Ancak ziyaretin Cumhurbaşkanı Fernández’e bildirilmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

CUMHURBAŞKANI GÖREVİNE SON VERDİ

Yaşananların ardından Kosta Rika Cumhurbaşkanı Laura Fernández, Tovar’ın görevden alınmasına karar verdi. Böylece bir dış politika temasının Cumhurbaşkanlığı makamına bilgi verilmeden gerçekleştirilmesi, ülkede doğrudan görev değişikliğiyle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Laura Fernández

WASHINGTON TEMASI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Olay, Kosta Rika ile ABD arasındaki diplomatik temaslardan çok, ülke içindeki yönetim mekanizması açısından gündeme geldi. Tovar’ın Cumhurbaşkanı’na haber vermeden gerçekleştirdiği ziyaret ve Trump’ın katıldığı toplantıda yer alması, görevden alınmasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpWashingtonDünyaSon Dakika

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