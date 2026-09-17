Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

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Kadir İnanır\'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır\'dan dikkat çeken sözler
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Türk sinemasının önemli oyuncularından Kadir İnanır'ın hazırladığı vasiyetin açıklanacağı davada duruşma 17 Aralık'a ertelendi. İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum ama irade sorunu vardı Kadir dayımın" ifadelerini kullandı.

26 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın hazırladığı vasiyetin açıklanacağı davanın ilk duruşması Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mirasçılardan bazılarına tebligat gitmemesi nedeniyle duruşma 17 Aralık'a ertelendi. Duruşma sonrası ailenin avukatı Hikmet Altunkalem ve Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır adliye önünde açıklama yaptı.

"17 ARALIK'TA OKUNACAK"

Adliye çıkışında konuşan avukat Hikmet Altunkalem "Bugün vasiyetnamenin okunmasıyla ilgili duruşma yapıldı yapıldı. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için yeniden tebligat yapılarak usul bakımından işlemlerin tamamlanması gerektiğinden, duruşma 17 Aralık'a bırakıldı. Artık 17 Aralık'ta vasiyetname okunacak, açıklanacak. Büyük bir çoğunluğa tebligat yapılmış; onları hatırlayamıyorum. 2-3 kişiye tebligat yapılamamış. Bu tebligatlar tamamlandıktan sonra önümüzdeki celse 17 Aralık'ta vasiyetnamenin okunmasına geçilecek. Orada bütün mirasçılara vasiyetname okunacak. Kabul edenler edecek, kabul etmeyenler de gerekli hukuki süreci başlatacaklar." dedi.

Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

"YENİ BİR VASİYETNAME DÜZENLEMİŞ OLABİLİR"

Vasiyetnamenin içeriği ve yapılan değişikliklere ilişkin bir soru üzerine avukat Altunkalem, "2015'te yapmış olduğu vasiyetnameyi 2022'de 2 tane vasiyetname düzenlemiş olduğu görülüyor ama şimdi 2015'teki vasiyetnameyi, 2022'deki yapmış olduğu noterdeki düzenlemeyle iptal etmiş olabilir; değiştirmiş olabilir veya yeni bir vasiyetname düzenlemiş olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir. Okununca anlaşılacak" dedi.

Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

LEVENT İNANIR: BU BİZİM ASLİ GÖREVİMİZ

Kadir İnanır'ın yeğeni oyuncu Levent İnanır ise mirasçıların duruşmaya katılımıyla ilgili bir soru üzerine, "Bize katılmama gibi bir sebepten değil. Herkes onun varisi. Onun yeğenleri, onun yetimleri hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu. Gerekirse biz takip edeceğiz. Bu katılım tamamen sağlanacak 17 Aralık'ta. Bulunamayanı da bulacağız; bu bizim asli görevimiz. Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak. 28 mirasçı bulunuyor. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Aralıklı yoğun bakımlar olduğu, entübe dönemleri olduğu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç. Vallahi içeriğini bilmiyoruz. Değiştiği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğini işte şimdi hakime hanımdan öğreneceğiz; ama söylüyorum içerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii yani." yanıtını verdi.

"DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI"

İnanır, "2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi irade sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur. Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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