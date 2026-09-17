Fatih Tekke\'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor\'un yeni hocası

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilecek isim netleşti. Bordo-mavili kulüp, Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 52 yaşındaki Alman teknik adam için bugün saat 15.45'te imza töreni gerçekleştirilecek.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BOCHUM'DA BAŞLADI

Thomas Reis, teknik direktörlük kariyerine Almanya'da Bochum'un başında başladı. Reis, Bochum'un ardından Schalke'de görev yaptı. Alman teknik adam daha sonra rotasını Türkiye'ye çevirdi ve 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u çalıştırdı.

SAMSUNSPOR'DA 72 MAÇA ÇIKTI

Reis, Samsunspor'un başında toplam 72 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip bu süreçte 33 galibiyet ve 18 beraberlik elde ederken 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI

Thomas Reis'in Samsunspor'un ardından bir sonraki adresi Bulgaristan oldu. Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in teknik direktörlüğünü üstlendi.

Ludogorets macerasının ardından Reis'in yeni adresi Trabzonspor oldu. Bordo-mavili kulübün anlaşmayı resmen duyurmasının ardından gözler bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek imza törenine çevrildi.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörünün Karadeniz'deki ilk sınavı ise adeta bir ateşten gömlek olacak. Thomas Reis, Bordo-Mavili ekibin başında ilk resmi müsabakasına Cumartesi günü Papara Park'ta lider Galatasaray karşısında çıkacak.