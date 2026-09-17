Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası - Son Dakika
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Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

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Fatih Tekke\'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor\'un yeni hocası
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Trabzonspor, teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in getirildiğini resmen açıkladı. Daha önce Bochum, Schalke, Samsunspor ve son olarak Ludogorets'i çalıştıran Reis için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenlenecek.

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilecek isim netleşti. Bordo-mavili kulüp, Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 52 yaşındaki Alman teknik adam için bugün saat 15.45'te imza töreni gerçekleştirilecek.

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE BOCHUM'DA BAŞLADI

Thomas Reis, teknik direktörlük kariyerine Almanya'da Bochum'un başında başladı. Reis, Bochum'un ardından Schalke'de görev yaptı. Alman teknik adam daha sonra rotasını Türkiye'ye çevirdi ve 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u çalıştırdı.

SAMSUNSPOR'DA 72 MAÇA ÇIKTI

Reis, Samsunspor'un başında toplam 72 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip bu süreçte 33 galibiyet ve 18 beraberlik elde ederken 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

SON OLARAK LUDOGORETS'İ ÇALIŞTIRDI

Thomas Reis'in Samsunspor'un ardından bir sonraki adresi Bulgaristan oldu. Alman çalıştırıcı, Ludogorets'in teknik direktörlüğünü üstlendi.

Ludogorets macerasının ardından Reis'in yeni adresi Trabzonspor oldu. Bordo-mavili kulübün anlaşmayı resmen duyurmasının ardından gözler bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek imza törenine çevrildi.

İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörünün Karadeniz'deki ilk sınavı ise adeta bir ateşten gömlek olacak. Thomas Reis, Bordo-Mavili ekibin başında ilk resmi müsabakasına Cumartesi günü Papara Park'ta lider Galatasaray karşısında çıkacak. 

Fatih TekkeThomas ReisTrabzonsporLudogoretsSamsunsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • karamanerkan670 karamanerkan670:
    iyi seçim GS’i yener bu yorumu unutmayın 7 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    ilk maçında fark yer görürsünüz 1 5 Yanıtla
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    nereden buldunuz olm bu Themel Reis’i:)) 2 3 Yanıtla
  • emrah çağ emrah çağ:
    Hayırlı olsun.İnşallah başarılı olacaktır. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası - Son Dakika
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