Manchester United\'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid\'e gitmek istiyor

Manchester United altyapısında 9 yaşından bu yana forma giyen JJ Gabriel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Genç futbolcunun pazartesi günü kulübe resmi bir mektup göndererek kaydının silinmesini istediği belirtildi.

CARRINGTON'A DÖNMEDİ

Gabriel, geçtiğimiz hafta UEFA Gençlik Ligi'nde Sabah'a karşı Manchester United U19 formasıyla hat-trick yaptı. Ancak 15 yaşındaki oyuncunun aynı gün Şampiyonlar Ligi'nde A takım kadrosunda bulunmayı beklediği ve yaşananların taraflar arasındaki ilişkide kırılmaya neden olduğu aktarıldı.

Genç futbolcunun daha sonra A takım antrenmanına katılmadığı ve sosyal medya hesabındaki Manchester United içeriklerini kaldırdığı belirtildi. Kulübün Gabriel'i Brighton ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyi planladığı ancak oyuncunun Carrington'a dönmediği ifade edildi.

Manchester United CEO'su Omar Berrada'nın süreci yakından takip ettiği, kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe'in de gelişmelerden haberdar olduğu kaydedildi.

REAL MADRID AYLARDIR PEŞİNDE

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, JJ Gabriel'i kadrosuna katmak için birkaç aydır çalışma yürütüyor. İspanyol ekibinin, oyuncunun 18 yaşından küçük olması nedeniyle FIFA'nın uluslararası transfer kurallarını dikkate alarak hareket ettiği belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Gabriel'in ilk etapta Real Madrid Castilla ve U19 takımı arasında değerlendirilmesinin planlandığı, UEFA Gençlik Ligi'nde de forma giymesinin düşünüldüğü aktarıldı.

BARCELONA, PSG VE BAYERN DE TAKİPTE

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Gabriel'in durumunu takip ettiği ifade edildi. Manchester United ise genç oyuncuyu kaybetmek istemiyor. İngiliz ekibinin Gabriel'e 16 yaşına girdikten sonra yeni bir altyapı sözleşmesi, 17 yaşında ise profesyonel kontrat sunmayı planladığı belirtildi.

TRANSFERDE AB PASAPORTU DETAYI

Manchester United'ın Gabriel'in sözleşmesinin feshedilmesi talebini kabul etmeye hazır olmadığı aktarıldı. Mevcut anlaşmasının gelecek yaz sona ereceği belirtilen oyuncunun Avrupa Birliği pasaportuna sahip olması veya bu pasaportu alması halinde transfer sürecinin farklı bir boyut kazanabileceği ifade edildi.

6 Ekim'de 16 yaşına girecek Gabriel'in babası Joe O'Cearuill'in İrlanda Milli Takımı formasını iki kez giydiği, annesinin ise Kıbrıs kökenli olduğu belirtildi.

34 MAÇTA 37 GOLE KATKI

JJ Gabriel, Manchester United altyapısında çıktığı son 34 karşılaşmada 31 gol ve 6 asist üretti. Genç futbolcu ayrıca kulüp tarihinde FA Youth Cup'ta forma giyen ve gol atan en genç oyuncu oldu. Manchester United yönetiminin Gabriel'in kayıt silme talebine cuma gününe kadar resmi yanıt vermesi bekleniyor.