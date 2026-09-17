Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray ile ilgili kamuoyuna yansıyan hukuki süreç hakkında açıklama geldi. Bakanlık, sürecin Galatasaray Spor Kulübü ile imzalanan sözleşmeden kaynaklanan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olduğunu belirtti.

BAKANLIKTAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir."

"HERHANGİ BİR ÖZEL UYGULAMAYA DAYANMIYOR"

Bakanlık, Galatasaray'a yönelik gerçekleştirilen işlemlerin özel bir uygulama olmadığının da altını çizdi. Açıklamada, "Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir" denildi.