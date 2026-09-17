Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama - Son Dakika
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Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama

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Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray hakkında Seyrantepe Spor Kompleksi'nin kullanım hakkı protokolünden kaynaklanan yıllık amatör spora katkı bedelinin ödenmediği gerekçesiyle başlatılan hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, işlemlerin "rutin bir hukuki süreç" olduğunu ve herhangi bir özel uygulamaya dayanmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray ile ilgili kamuoyuna yansıyan hukuki süreç hakkında açıklama geldi. Bakanlık, sürecin Galatasaray Spor Kulübü ile imzalanan sözleşmeden kaynaklanan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olduğunu belirtti.

BAKANLIKTAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir."

"HERHANGİ BİR ÖZEL UYGULAMAYA DAYANMIYOR"

Bakanlık, Galatasaray'a yönelik gerçekleştirilen işlemlerin özel bir uygulama olmadığının da altını çizdi. Açıklamada, "Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Seyrantepe Spor Kompleksi'nin kullanım hakkı protokolü kapsamında ödenmesi gereken yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray hakkında icra takibi başlattığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

Bakanlık yaptığı son açıklamayla sürecin amatör spora katkı bedelinin tahsiline yönelik olduğunu ve kamu alacağının takibi kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Gençlik Ve Spor BakanlığıGalatasaraySeyrantepeGençlikSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    GS destek verenkollayan hükümet var hiç birşey yapmaz boşuna haber olmuş 2 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    sıkıntı yok bakan zaten koyu Galatasaray lı 2 0 Yanıtla
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