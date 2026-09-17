Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni reklam projesi için imajını değiştirdi. Uzun platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen Erçel'in yeni görünümü dikkat çekerken, reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazandığı iddiası magazin gündemine damga vurdu.

REKLAM FİLMİ İÇİN SARIŞIN OLDU

Güzelliği ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez sarı saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Reklam çekimi için platin sarı saç kullanan oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Koyu renk saçlarıyla tanınan Erçel'in sarışın hali, takipçilerinden farklı yorumlar aldı. Ünlü oyuncunun reklam projesindeki pozları sosyal medyada paylaşılırken, yeni görünümü merak konusu oldu.

20 MİLYON TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Hande Erçel'in söz konusu reklam anlaşmasından 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. İddia edilen rakamın resmi olarak doğrulanmadığı belirtilirken, ücret magazin gündeminde geniş yer buldu.