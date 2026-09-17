Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin\'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın 4. Motorize Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Anton Grunis, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde düzenlediği dron saldırısında hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu saldırının görüntülerini paylaşırken, Grunis'in ölümü Rus tarafından da doğrulandı. Temmuz ayında Putin'le görüşen Grunis'e, ölümünden kısa süre önce "Rusya Kahramanı" unvanı verilmişti.

Rusya- Ukrayna savaşında Moskova ordusunun üst düzey isimlerinden Tümgeneral Anton Grunis'in öldürüldüğü açıklandı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Grunis'in 12 Eylül gecesi Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde düzenlenen dron saldırısında öldürüldüğünü bildirdi. Brovdi'nin açıklamasına göre operasyon, Ukrayna'nın 427. Ayrı İnsansız Sistemler Tugayı "Rarog" tarafından gerçekleştirildi.

UKRAYNA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ukrayna tarafı, Grunis'in bulunduğu noktaya gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntüleri de yayımladı. Ukrayna kaynakları saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini ve Grunis'in bulunduğu noktanın insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Brovdi, Grunis'in kendi birlikleri tarafından öldürülen tugay, tümen veya ordu seviyesindeki yedinci Rus komutan olduğunu öne sürdü.

Putin'e şok!

RUS KOMUTAN DA ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı Grunis'in cephedeki ölümüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, Rusya'nın Ahmat Özel Kuvvetleri Komutanı Apti Alaudinov Grunis'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Alaudinov, ölümün nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

TEMMUZ AYINDA PUTİN'E CEPHEDEN BİLGİ VERMİŞTİ

Grunis'in ölümünü dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de kısa süre önce Putin'le gerçekleştirdiği görüşme oldu. Grunis, 3 Temmuz'da video bağlantısıyla katıldığı ve televizyondan yayımlanan toplantıda Putin'e, komutasındaki 4. Ayrı Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Kostiantynivka'daki operasyonlarını anlatmıştı.

Rusya, söz konusu dönemde Kostiantynivka'nın ele geçirildiğini açıklarken Ukrayna bu iddiayı reddetti. ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Rus birliklerinin kentin bazı bölümlerine girdiğini ancak şehrin tamamını ele geçirmediğini bildirdi.

Putin'e şok!

PUTİN'DEN GRUNIS'E ÖVGÜ

Grunis'in Putin'e yaptığı sunumun ardından Rus lider, komutanı tebrik etmişti. Grunis, Rus ordusunun Donetsk'teki operasyonlarında öne çıkan komutanlardan biri olarak gösteriliyordu.

ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE "RUSYA KAHRAMANI" İLAN EDİLDİ

Anton Grunis'e ağustos ayının sonunda Rusya'nın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Rusya Kahramanı" unvanı verildi. Grunis, Altın Yıldız madalyasını Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un katıldığı törende aldı. Ukrayna'nın açıklamasına göre Rus general, bu törenden yaklaşık iki hafta sonra dron saldırısında öldürüldü.

ÇEÇENİSTAN, GÜRCİSTAN VE SURİYE'DE GÖREV YAPTI

1979 yılında Kazan'da doğan Grunis, Kazan Suvorov Askeri Okulu ve Moskova Yüksek Askeri Komuta Okulu'ndan mezun oldu. Rus basınındaki biyografi bilgilerine göre Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki askeri operasyonlarda görev yaptı. 2021 yılında yedek kadroya ayrılan Grunis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin başlamasının ardından yeniden aktif askerî göreve döndü.

Grunis, Mayıs 2023'te 4. Ayrı Motorize Piyade Tugayı'nın komutanlığına getirildi. 2024 yılında tümgeneral rütbesine yükseltildi. Komutasındaki birlikler özellikle Donetsk bölgesindeki çatışmalarda görev aldı.

Vladimir PutinDonetskUkraynaPiyadeRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Amerika yapmıştır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Şanlıurfa’da acı haber 140 metrelik kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi Şanlıurfa'da acı haber! 140 metrelik kuyuya düşen Hamit Taş yaşamını yitirdi
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle mayıstan bu yana 8 bine yakın fazladan ölüm kaydedildi Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle mayıstan bu yana 8 bine yakın fazladan ölüm kaydedildi
Dört büyükler listelerini TFF’ye verdi Fenerbahçe’de beklenen oldu, Galatasaray’da sürpriz gerçekleşti Dört büyükler listelerini TFF'ye verdi! Fenerbahçe'de beklenen oldu, Galatasaray'da sürpriz gerçekleşti
14:12
Leroy Sane’nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
14:01
Manchester United’ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk Real Madrid’e gitmek istiyor
Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
12:59
Kadir İnanır’ın vasiyet davası ertelendi Yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken sözler
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:24:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement