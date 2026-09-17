Putin\'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü

Rusya- Ukrayna savaşında Moskova ordusunun üst düzey isimlerinden Tümgeneral Anton Grunis'in öldürüldüğü açıklandı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Grunis'in 12 Eylül gecesi Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde düzenlenen dron saldırısında öldürüldüğünü bildirdi. Brovdi'nin açıklamasına göre operasyon, Ukrayna'nın 427. Ayrı İnsansız Sistemler Tugayı "Rarog" tarafından gerçekleştirildi.

UKRAYNA SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ukrayna tarafı, Grunis'in bulunduğu noktaya gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüntüleri de yayımladı. Ukrayna kaynakları saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini ve Grunis'in bulunduğu noktanın insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Brovdi, Grunis'in kendi birlikleri tarafından öldürülen tugay, tümen veya ordu seviyesindeki yedinci Rus komutan olduğunu öne sürdü.

RUS KOMUTAN DA ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı Grunis'in cephedeki ölümüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, Rusya'nın Ahmat Özel Kuvvetleri Komutanı Apti Alaudinov Grunis'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Alaudinov, ölümün nerede ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

TEMMUZ AYINDA PUTİN'E CEPHEDEN BİLGİ VERMİŞTİ

Grunis'in ölümünü dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de kısa süre önce Putin'le gerçekleştirdiği görüşme oldu. Grunis, 3 Temmuz'da video bağlantısıyla katıldığı ve televizyondan yayımlanan toplantıda Putin'e, komutasındaki 4. Ayrı Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Kostiantynivka'daki operasyonlarını anlatmıştı.

Rusya, söz konusu dönemde Kostiantynivka'nın ele geçirildiğini açıklarken Ukrayna bu iddiayı reddetti. ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Rus birliklerinin kentin bazı bölümlerine girdiğini ancak şehrin tamamını ele geçirmediğini bildirdi.

PUTİN'DEN GRUNIS'E ÖVGÜ

Grunis'in Putin'e yaptığı sunumun ardından Rus lider, komutanı tebrik etmişti. Grunis, Rus ordusunun Donetsk'teki operasyonlarında öne çıkan komutanlardan biri olarak gösteriliyordu.

ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE "RUSYA KAHRAMANI" İLAN EDİLDİ

Anton Grunis'e ağustos ayının sonunda Rusya'nın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Rusya Kahramanı" unvanı verildi. Grunis, Altın Yıldız madalyasını Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un katıldığı törende aldı. Ukrayna'nın açıklamasına göre Rus general, bu törenden yaklaşık iki hafta sonra dron saldırısında öldürüldü.

ÇEÇENİSTAN, GÜRCİSTAN VE SURİYE'DE GÖREV YAPTI

1979 yılında Kazan'da doğan Grunis, Kazan Suvorov Askeri Okulu ve Moskova Yüksek Askeri Komuta Okulu'ndan mezun oldu. Rus basınındaki biyografi bilgilerine göre Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki askeri operasyonlarda görev yaptı. 2021 yılında yedek kadroya ayrılan Grunis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin başlamasının ardından yeniden aktif askerî göreve döndü.

Grunis, Mayıs 2023'te 4. Ayrı Motorize Piyade Tugayı'nın komutanlığına getirildi. 2024 yılında tümgeneral rütbesine yükseltildi. Komutasındaki birlikler özellikle Donetsk bölgesindeki çatışmalarda görev aldı.