Dünya Kupası'nın son kurbanı Leroy Sane - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın son kurbanı Leroy Sane

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Dünya Kupası'nın ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçen Jürgen Klopp'un turnuvada başarısız bir grafik çizen Leroy Sane'yi milli takıma davet etmeyeceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın formasını giyen Leroy Sane'ye Almanya Milli Takımı cephesinden olumsuz bir haber geldi. 

KLOPP SANE'Yİ ÇİZDİ

Alman basınında çıkan haberlere göre; Panzerler'in yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde geniş bir oyuncu havuzunu kapsayan aday kadrosunu şekillendirmeye hazırlanıyor. Dünya Kupası'nın bitimiyle birlikte teknik adam değişikliğinin ardından kadro yapılanmasına giden Almanya'da, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'nin yeni dönemdeki yeri belli oldu. Haberde, Klopp’un stratejik planlamasında geri plana düşen ve Dünya Kupası'nda da başarısız bir grafik çizen Sane'yi kadroda düşünmediği ifade edildi. Sane için "Dünya Kupası kurbanı" değerlendirmesi yapıldı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Almanya Milli Takımı formasını bugüne kadar 80 kez sırtına geçiren deneyimli yıldız, bu mücadelelerde ülkesine 18 gollük katkı sağladı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
Almanya Milli Futbol TakımıJürgen KloppGalatasarayLeroy SaneAlmanyaFutbolSporSon Dakika

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