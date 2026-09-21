Konya'da garsonun avizeye telefon koyma cezası 1 yıl 8 aya indi, Yargıtay onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da garsonun avizeye telefon koyma cezası 1 yıl 8 aya indi, Yargıtay onadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kafe tuvaletindeki avizeye telefon yerleştirerek bir kadını görüntüleyen garsonun 4,5 yıl hapis cezası, Yargıtay bozması sonrası 1 yıl 8 aya indi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi bu cezayı onadı; hapis ertelendi ve telefon müsadere edildi.

KONYA'da garson olarak çalıştığı kafenin tuvaletindeki avizenin içine cep telefonu yerleştirerek bir kadının görüntüsünü kaydeden sanığa verilen 4,5 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın hükmü bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamayla 1 yıl 8 aya düştü.

Konya'da eşiyle birlikte kafeye giden kadın, tuvalete girdiğinde tavandaki avizenin içinde cep telefonu olduğunu fark ederek eşine haber verdi. Telefonda yapılan incelemede, kadının tuvalete girdiği anlara ait görüntüler bulundu. Yapılan araştırmada, kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi. Garson hakkında Konya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, eylemin, mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezayı artırarak sanık hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığın eylemi gerçekleştirebilmesi için o iş yerinde garson olarak çalışmasının zorunlu olmadığını, garson olmasının sağladığı bir kolaylık veya avantajdan yararlanmadığını ve ceza artırım koşullarının oluşmadığına belirterek kararı bozdu. Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme sanığa, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirim kapsamında cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Hapis cezasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar veren mahkeme, görüntü kaydında kullanılan cep telefonunun da müsadere edilerek devlet tarafından alınmasına hükmetti. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: DHA
Ceza DairesiCep TelefonuYargıtay3. SayfaGüncelKonyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
13:53
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:31:06. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da garsonun avizeye telefon koyma cezası 1 yıl 8 aya indi, Yargıtay onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement