Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu - Son Dakika
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Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

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Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
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Arda Güler'in faul sonrası yerde acı içinde kaldığı anlarda tribünde bulunan sevgilisi Duru Nayman'ın üzgün ve endişeli görüntüsü dikkat çekti. Nayman'ın Arda'nın durumunu yakından takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

ARDA YERDE KALINCA GÖZÜ SAHAYA KİLİTLENDİ

Karşılaşmanın bir bölümünde Arda Güler, aldığı faulün ardından yerde kaldı. Milli futbolcunun acı içinde yuvarlandığı anlar kameralara yansırken tribündeki Duru Nayman'ın da yaşananları endişeyle takip ettiği görüldü.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Arda'nın yerde kaldığı sırada Nayman'ın yüzündeki üzüntü ve endişe dikkat çekti. Genç ismin gözünü sahadan ayırmadan Arda'nın durumunu takip ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

ARDA 54 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı. Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Arda'nın oyundan alınması da maç sonrasında konuşulan konular arasında yer aldı.

Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Duru NaymanReal MadridArda GülerSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Yeter be kardeşim. Bize ne Arda'dan sevgilisinden 8 2 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Bıktık boş haberlerden 4 1 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Berbat 2 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Yere düşme ile sanki öldümü 3 0 Yanıtla
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