Kostümlü oyuncu Ayaz Salih Koç, Keban'da kendini araç gibi yıkattı - Son Dakika
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Kostümlü oyuncu Ayaz Salih Koç, Keban'da kendini araç gibi yıkattı

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İzmir'den yola çıkıp Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle dolaşan 26 yaşındaki oyuncu Ayaz Salih Koç'un durağı bu kez Elazığ'ın Keban ilçesi oldu. Oyuncunun kendisini yıkama isteğini geri çevirmeyen oto yıkamacı esnafı Mehmet Polat, kostümü önce köpükle kapladı, ardından tazyikli suyla duruladı. Çevredekiler o dakikaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde çocuklara moral veren ve Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezen oyuncu Ayaz Salih Koç (26), Elazığ'ın Keban ilçesinde uğradığı oto yıkamacıda hortumla yıkandı.

İZMİR'DEN PİJAMALI KOSTÜMLE YOLA ÇIKTI

6 Şubat 2023 depremlerinden sonraki süreçte çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den pijamalı 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, Elazığ'ın Keban ilçesine geldi. Burada oto yıkamacıya giren Koç, esnaf Mehmet Polat'tan kendisini araçları yıkadığı gibi yıkamasını istedi. Polat da Koç'u araçların yıkandığı bölüme alıp köpük sıkıp, tazyikli suyla duruladı.

O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"ÖRÜMCEK ADAM'I ARINDIRDIK"

Esnaf Mehmet Polat, Koç'u kırmadığını ifade ederek, "Yoldan geçerken Örümcek Adam geldi. Hayatımızda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Bize 'Örümcek Adam'ı yıkar mısınız?' dedi. Oyunculuk yapıyor, ismi Ayaz Salih Koç, İzmirli. Biz de kırmadık, Türk halkı olarak Örümcek Adam'ı arındırdık" dedi.

Ayaz Salih Koç ise "Oto yıkamaya geldim, araba yerine beni yıkadılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    Gerçekten don dakika için süper bir haber ????????????????????????Ne olursunuz biraz ciddiyet !! 0 0 Yanıtla
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