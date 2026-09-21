Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

Galatasaray'da üst üste alınan farklı mağlubiyetlerin ardından takımın oyun planı tartışma konusu oldu. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından sarı-kırmızılı yönetim içerisindeki bazı değerlendirmeler de gündeme taşındı.

"OYUN YOK, PLANLAMA YOK, RAKİP ANALİZİ YOK"

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'in aktardığına göre bazı yöneticiler, takımın sahadaki oyun anlayışından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yöneticilere atfedilen değerlendirmede, "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..." ifadeleri kullanıldı.

4-2-3-1 TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Yöneticilerin değerlendirmelerinde Okan Buruk'un sistem tercihi de eleştiri konusu oldu. Trabzonspor'un oyun yapısına dikkat çeken yöneticilerin, "Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar" dediği aktarıldı. Ayrıca "Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz" şeklinde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

BATRAKOV VE İLKAY GÜNDOĞAN DETAYI

Orta saha tercihlerinin de masaya yatırıldığı aktarılırken, Trabzonspor'un orta sahasına karşı Batrakov'un kullanılabileceği görüşünün dile getirildiği ifade edildi. Yöneticilerin, "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

İlkay Gündoğan konusunda ise "Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

"PRENSLERİNDEN VAZGEÇMELİ"

Takımın savunma dengesi de eleştirilerin başlıklarından biri oldu. Hücum sırasında yapılan top kayıplarının ardından takımın savunmaya dönüşünde sorun yaşadığı belirtilirken, yöneticilerin "Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

SINGO'NUN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Wilfried Singo'nun dönüşüyle birlikte farklı bir sistemin denenebileceği görüşünün de gündeme geldiği belirtildi. Yöneticilerin, "Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?" dediği aktarıldı. Ayrıca Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunda mevcut oyuncuların bu isimlerin yerini dolduramadığı görüşünün dile getirildiği ifade edildi.

KARTLARA DA TEPKİ

Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmelerinde takımın gördüğü kartlar da gündeme geldi. Bu konuda "Her maçta kart görmeyi bırakmalı" şeklinde bir eleştiri yapıldığı aktarıldı.