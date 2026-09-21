Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler - Son Dakika
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Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

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Galatasaray'da üst üste alınan Sporting ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Okan Buruk'un taktik tercihleri ve oyun planı eleştiri konusu oldu. Yönetim içerisinden bazı isimlerin 4-2-3-1 sistemi, oyuncu seçimleri, savunma zaafları ve takımın sık sık kart görmesiyle ilgili tepki gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'da üst üste alınan farklı mağlubiyetlerin ardından takımın oyun planı tartışma konusu oldu. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından sarı-kırmızılı yönetim içerisindeki bazı değerlendirmeler de gündeme taşındı.

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! <a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a>'a flaş eleştiriler

"OYUN YOK, PLANLAMA YOK, RAKİP ANALİZİ YOK"

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen'in aktardığına göre bazı yöneticiler, takımın sahadaki oyun anlayışından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Yöneticilere atfedilen değerlendirmede, "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

4-2-3-1 TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Yöneticilerin değerlendirmelerinde Okan Buruk'un sistem tercihi de eleştiri konusu oldu. Trabzonspor'un oyun yapısına dikkat çeken yöneticilerin, "Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar" dediği aktarıldı. Ayrıca "Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz" şeklinde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

BATRAKOV VE İLKAY GÜNDOĞAN DETAYI

Orta saha tercihlerinin de masaya yatırıldığı aktarılırken, Trabzonspor'un orta sahasına karşı Batrakov'un kullanılabileceği görüşünün dile getirildiği ifade edildi. Yöneticilerin, "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

İlkay Gündoğan konusunda ise "Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

"PRENSLERİNDEN VAZGEÇMELİ"

Takımın savunma dengesi de eleştirilerin başlıklarından biri oldu. Hücum sırasında yapılan top kayıplarının ardından takımın savunmaya dönüşünde sorun yaşadığı belirtilirken, yöneticilerin "Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler

SINGO'NUN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Wilfried Singo'nun dönüşüyle birlikte farklı bir sistemin denenebileceği görüşünün de gündeme geldiği belirtildi. Yöneticilerin, "Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?" dediği aktarıldı. Ayrıca Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunda mevcut oyuncuların bu isimlerin yerini dolduramadığı görüşünün dile getirildiği ifade edildi.

KARTLARA DA TEPKİ

Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmelerinde takımın gördüğü kartlar da gündeme geldi. Bu konuda "Her maçta kart görmeyi bırakmalı" şeklinde bir eleştiri yapıldığı aktarıldı.

GalatasarayTrabzonsporOkan BurukSportingSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Ali Yilmaz Mehmet Ali Yilmaz:
    Osimhen le icardi olmasa zaten kocaman balondu Onlar olmayinca defosu meydana cikti 15 1 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Hakem olmayınca bu kadar daaa 7 5 Yanıtla
  • Selami Gelekli Selami Gelekli:
    Futbolcu oynamazsa Okan Hoca ne yapsın oyun bu bazen yenilebilirsin 1 10 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    Orta sahası olmayan dediğin Trabzonspor seni sahadan silip 4 tane gol attı 8 1 Yanıtla
  • solomonexpert42 solomonexpert42:
    OSİMHEN OLMAZSA İYİ OLUR 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler - Son Dakika
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