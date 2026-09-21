Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını... - Son Dakika
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Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

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Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
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Kadir İnanır'ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Tüm maddi ve manevi mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan İnanır, Kural'ın hayatta olmaması halinde mirasının İHD, TİHV ve Nesin Vakfı arasında eşit paylaşılmasını istedi. Avukatı Bişar Abdi Alınak vasiyetin İnanır'ın son iradesi olduğunu belirtirken, usta sanatçının vasiyetini "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle tamamladığı açıklandı.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasiyetname davası, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenirken, sanatçının son vasiyetinin içeriği kamuoyuna yansıdı.

İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ettiği, 9 Mayıs 2022'de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde yeni bir vasiyetname düzenlettiği belirtildi.

DOKTOR RAPORU VE İKİ TANIK HUZURUNDA HAZIRLANDI

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre İnanır'ın 2022 tarihli vasiyetnamesi, gerekli sağlık raporunun alınmasının ardından iki tanık huzurunda ve noterlikte hazırlandı.

İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak da vasiyetnamenin hukuki şekil şartlarına uygun şekilde düzenlendiğini belirterek belgenin tüm mirasçıların incelemesine açık olduğunu açıkladı.

Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Vasiyetnameye göre Kadir İnanır, sahip olduğu üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki paralarını ve bunların faizlerini Jülide Kural'a bıraktı.

Sanatçının koleksiyonları, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları, alacakları ve tüm telif hakları da Kural'a bırakılan mirasın içerisinde yer aldı.

BELGESEL VE ADINA KURULACAK MERKEZLERİN HAKLARI DA KURAL'A

İnanır'ın vasiyetinde yalnızca mevcut mal varlığına ilişkin kararlar bulunmuyor. Usta sanatçı, hayatının belgeselinin yapılması ile kendi adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Jülide Kural'a bıraktı.

KURAL HAYATTA OLMAZSA MİRAS 3 KURUMA

Vasiyetnamenin dikkat çeken maddelerinden biri de Jülide Kural'ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması ihtimaline ilişkin oldu.

İnanır, böyle bir durumda tüm mirasının İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Nesin Vakfı'na eşit şekilde dağıtılmasını istedi.

Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

İnanır'ın vasiyetini, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle tamamladığı aktarıldı.

GERÇEĞE AYKIRI HABERLERE SUÇ DUYURUSU

Avukat Bişar Abdi Alınak, İnanır'ın vefatından sonra vasiyetname hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını belirterek hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Alınak, Kadir İnanır'ın iradesinin yerine getirilmesi için hukuki süreci takip edeceklerini, Jülide Kural'ın beyanlarına dayanmayan ve gerçeğe aykırı olduğu belirtilen yayınlar hakkında savcılığa başvuracaklarını bildirdi.

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    Yorumlar (7)

  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    mekanın cennet olsun inşallah. 3 3 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Adam 3 2 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Akıllı adam 3 2 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Maliye bakanlığı vergi müfettişleri bu ne acaip paralar 1 milyar TL, biz 200 tl görünce seviniyoruz, lütfen böyle korkumç para kazananlar vergilerini düzgün versin, sonra para o kadar çok ki , mşrasçılar birbirine düşüyor. 2 2 Yanıtla
  • varol4755 varol4755:
    Dünyada bir çivisi yok.Bağışlarının da ne olduğu belli yazık. 2 1 Yanıtla
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