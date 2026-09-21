Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini akrabalarına değil onlara bırakıyor - Son Dakika
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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini akrabalarına değil onlara bırakıyor

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini akrabalarına değil onlara bırakıyor
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Şarkıcı Serdar Ortaç, hayattayken mirasını yazdığını açıkladı. Ortaç, İstinye'deki 8 odalı Boğaz manzaralı evi de dahil olmak üzere mal varlığını, yanında çalışanlara ve yıllar önce hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını söyledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin açıklamalarıyla gündem oldu. Bir otelde sahne aldığı sırada konuya değinen Ortaç, hayattayken mirasını düzenlediğini ve vefatının ardından mal varlığının kimlere kalacağına karar verdiğini ifade etti.

"HAYATTAYKEN MİRASIMI YAZDIM"

Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de aynı yolu izlediğini belirtti. Ünlü şarkıcı, geride bırakacağı mal varlığının paylaşımı konusunda kararını verdiğini söyledi.

MİRASI KİMLERE KALACAK?

Ortaç'ın açıklamasına göre mirası, başta yanında çalışanlar olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına kalacak. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç, kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirdi.

Şarkıcının 2023 yılında yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Ortaç o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar."

İSTİNYE'DEKİ EV MERAK KONUSU OLDU

Vasiyet açıklamasının ardından Ortaç'ın İstanbul'un İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi yeniden konuşulmaya başlandı. Şarkıcının 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı evin bugünkü değerinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor.

750 metrekarelik arsa üzerine kurulu ev, 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşuyor. Teras ve balkonların da bulunduğu özel tasarım evde, özel kamera sistemi ve peyzaj alanı yer alıyor.

Serdar OrtaçKadir İnanırMagazinGüncelÇocukMirasSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • fuatsaglam2121 fuatsaglam2121:
    ölene kadar herşeyini kumara verir zaten. melek diye tanıtmayın şunu 7 18 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sanane oğlum senin paranlami humar oynadi 19 3
  • Numan Saglık Numan Saglık:
    Serdar ortaç adamdır 12 5 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Kendi hasta bakimevi ikarak bıraksa yuzlerce kisi faydalanacaktı.aklı olan cocugum var diye guvenmez.devlette almıyir gorecegiz bakalim 2 6 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    borçlanmasınlar da sonra:) 0 0 Yanıtla
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