Okul randevuları MEBİM'den 7 gün 24 saat alınabiliyor, randevusuz ziyarete izin yok - Son Dakika
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Okul randevuları MEBİM'den 7 gün 24 saat alınabiliyor, randevusuz ziyarete izin yok

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Okul görüşmeleri için velilere MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat randevu imkanı sunuldu. 444 0 632 hattından alınan randevular okul tarafından değerlendiriliyor, sonuç veliye SMS veya e-posta ile iletiliyor; randevusuz ziyarete izin verilmediği belirtiliyor.

Okul Randevu Sistemi uygulaması kapsamında velilere, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilme imkanı sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri amacıyla 'Okul Randevu Sistemi' hayata geçirildi. Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülüyor. Ayrıca velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmediği belirtildi. Uygulama kapsamında veliler; okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturabiliyor.

MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapılabiliyor

Veliler için Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dahil edildi. MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabileceği aktarıldı. İletişim Merkezi aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen velilerin yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor.

Randevu sonucu SMS veya e-posta ile bildiriliyor

MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevuların, ilgili okul tarafından değerlendirildiği açıklandı. Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında ise veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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