Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay - Son Dakika
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Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay

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Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından birçok kentte kutlamalar yapıldı. Diyarbakır'da kadın taraftarlar kamyon kasasına çıkarak halay çekerken, galibiyet coşkusu farklı kentlerde de sokaklara taştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'un Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

GALİBİYETİN SEVİNCİ SOKAKLARA TAŞTI

Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Bursa, Batman, Cizre ve Van gibi birçok yerde Amedspor taraftarları galibiyeti kutladı. Kentlerde düzenlenen kutlamalarda taraftarlar takımlarının galibiyetini marşlar ve halaylarla kutladı.

KADINLAR KAMYON KASASINDA HALAY ÇEKTİ

Diyarbakır'daki kutlamalarda ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadın taraftarlar, bir kamyonun kasasına çıkarak müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Galibiyet coşkusunun kameralara yansıdığı anlar dikkat çekti.

AMEDSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Amedspor, Beşiktaş karşısında Orban, Dia Saba ve Furkan'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Amedspor, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 12 puanda kaldı.

DiyarbakırBeşiktaşSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • aykut koçak aykut koçak:
    iyi sallıyolar maşalllah 2 9 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Düşersiniz.....???? 1 4 Yanıtla
    Omer Araz Omer Araz:
    Yanlış düşünce ve yolda yolan herkes bir gün düşer ALLAH kimseyi düşürmesin 0 0
  • Szka788304 Szka788304:
    başarılatınızın devamını diliyorum bir galatasaraylı olarak katşınıza çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum 4 1 Yanıtla
  • Hıdır null Hıdır null:
    g.s FB kendine dikkat etsinler valla.amedspor lige ayrı bir hava katıyor..ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik krizde insanlar mutlu ediyor.. 0 0 Yanıtla
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