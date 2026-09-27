İtalyanlar duyurdu! Icardi\'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, transfer dünyasında hareketli saatler yaşanıyor.

YENİ ADRESİ İSPANYA OLABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli golcünün yeni adresi İspanya olabilir. 33 yaşındaki tecrübeli forvet La Liga'da mücadele eden bazı kulüplere önerildi. İspanyol ekiplerinin, Icardi'yi kadroya katma ihtimalini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

LAZIO TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

İtalyan temsilcisi Lazio'nun daha önce Icardi ile ilgilendiği ancak sonrasında transfer girişimlerinden vazgeçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla resmi anlaşmaya varmayan Arjantinli yıldızın, kariyerine nerede devam edeceği netleşmiş değil.