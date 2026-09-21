İstanbul'da yargı süreçlerine müdahale soruşturmasında 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da yargı süreçlerine müdahale soruşturmasında 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale iddiasıyla 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı. İfadelerde adı geçen hakim ve savcılar için HSK'ya yazı gönderildi.

İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Musa Ş'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 2'si avukat 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik ise 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Musa Ş'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedilmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Başsavcılıktan yeni açıklama

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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