Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde - Son Dakika
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Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

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Mohamed Salah'ın ziyaretinin ardından ilgi odağı haline gelen Kurtdere Yaylası ve "Salahtaşı"nda yoğunluk sürüyor. Salah'ın oturduğu taşta fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler kuyruk oluştururken, bölgeye ilginin her geçen gün arttığı görülüyor.

Salah'ın üzerine oturarak fotoğraf çektirdiği taş, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Bölgeye gelenler, aynı noktada fotoğraf çekilebilmek için sırada bekliyor.

Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Yaylaya gelen ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkat çekerken, Salah'ın fotoğrafının çekildiği nokta adeta bir fotoğraf durağına dönüştü. Ziyaretçiler hem yaylanın doğal güzelliklerini keşfediyor hem de Salah'ın oturduğu taşın üzerinde fotoğraf çektiriyor.

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    Yorumlar (19)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ataturkculere putcu diyen tayfa bunlar 6 6 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    putçu olmuyonmu şimdi 3 0
    Bay Ben Bay Ben:
    Put yap ,tap ona sen!?? 0 0
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    çok salah ça 8 0 Yanıtla
  • levent ayar levent ayar:
    ALLAHIM SEN AKIL VER BU İNSANLARA 7 0 Yanıtla
  • Remzi kaya Remzi kaya:
    millet neyle besleniyor tuhaf 6 0 Yanıtla
  • serkan orman serkan orman:
    Bu ne saçmalık ya ne oluyor bu insanlara 4 0 Yanıtla
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