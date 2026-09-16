CENTCOM duyurdu! ABD\'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenirken ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, ABD'nin Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suudi Arabistan ile askeri iş birliğini sürdürdüğünü söyledi.

"ASKERİ DANIŞMANLAR SAHADA"

Hawkins, ABD'nin Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan güçlü bir askeri ilişkisinin bulunduğunu belirterek ABD'li askeri danışmanların sahada görev yaptığını ifade etti.

CENTCOM Sözcüsü, Suudi ortaklarla bilgi paylaşımı yapıldığını ve planlama desteği sağlandığını açıkladı.

ABD'nin desteğinin niteliği konusunda ise önemli bir ayrım bulunuyor. Associated Press'in 16 Eylül tarihli haberine göre Washington'ın mevcut desteği ağırlıklı olarak istihbarat paylaşımı ve bölgesel güvenlik görüşmeleriyle sınırlı. ABD'nin Husilere karşı Suudi Arabistan'a doğrudan askeri destek verdiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Yemen'de son günlerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Husilerin Kızıldeniz kıyısında ilerleyerek Babülmendep Boğazı yakınındaki stratejik noktaları ele geçirmesi, Suudi Arabistan açısından güvenlik endişelerini artırdı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Husi saldırılarına "kararlı" şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Son çatışmalar sırasında taraflar birbirlerine yönelik hava, füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini ileri sürdü. Sahadaki iddiaların bir bölümü bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil.

ABD DOĞRUDAN SAVAŞA GİRMEYECEK

Bununla birlikte Washington'ın Suudi Arabistan'a verdiği desteğin doğrudan savaşa katılım anlamına gelmediği belirtiliyor. Güncel haberlere göre ABD yönetimi, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı doğrudan askeri yardım talebine şu aşamada olumlu yanıt vermedi.