Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Masadaki rakam dikkat çekti - Son Dakika
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Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Masadaki rakam dikkat çekti

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Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Masadaki rakam dikkat çekti
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2027 asgari ücreti için uzmanlardan peş peşe tahminler geldi. Mevcut 28 bin 75 TL'lik net ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda 35-36 bin TL bandı öne çıkarken, bazı senaryolarda rakamın 37 bin TL'yi aşabileceği belirtiliyor. Kesin ücret, yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak.

2027 yılı asgari ücretinin belirlenmesine aylar kala zam tartışmaları başladı. 2026 yılında yüzde 27'lik artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücret için farklı senaryolar gündeme geliyor. Yeni rakamın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

YÜZDE 25 TAHMİNİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılı için asgari ücrette yaklaşık yüzde 25'lik artış beklediğini açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 TL'ye yükselecek. Erdursun tahminini yaklaşık 35 bin TL olarak ifade etti.

OVP HESABI 36 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Bir diğer hesaplama ise Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine dayanıyor. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülüyor. Bu oranın asgari ücrete birebir yansıtılması halinde net ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.

2027 için yüzde 21'lik enflasyon hedefinin esas alınması halinde ise hesap yaklaşık 33 bin 971 TL'ye işaret ediyor. Böylece kullanılan enflasyon göstergesine göre farklı zam senaryoları ortaya çıkıyor.

YÜZDE 30-35 SENARYOSU DA GÜNDEMDE

Ekonomist Muhammet Bayram ise daha yüksek bir artış beklentisini dile getirdi. Bayram, asgari ücrette yüzde 30-35 bandında artış yapılması gerektiğini ve bu yönde beklentisi olduğunu söyledi. Mevcut ücret üzerinden yüzde 30 artış 36 bin 498 TL'ye, yüzde 35 artış ise 37 bin 902 TL'ye karşılık geliyor. Bayram ayrıca çalışanların alım gücü kaybının dikkate alınması ve refah payı verilmesi gerektiğini savundu.

SON KARAR ARALIK AYINDA

Ortaya çıkan 35-36 bin TL ve üzerindeki rakamlar şu aşamada yalnızca uzman tahminleri ve çeşitli enflasyon senaryolarına dayanan hesaplamalardan oluşuyor. 2027'de uygulanacak resmi asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonunda gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belli olacak.

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