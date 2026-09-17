246 sosyal medya hesabına erişim engeli

Sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı.

246 HESAP ERİŞİME ENGELLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarına yönelik spekülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçti. Yatırımcılarda korku ve panik oluşturarak piyasayı manipüle etmeye çalışan 246 hesaba, resen başlatılan soruşturma kapsamında erişim engeli getirildi.

Soruşturma; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Piyasa düzenini bozmaya ve yatırımcıyı yanıltmaya çalışan hesap yöneticileri hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.