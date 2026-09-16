Bakan Yumaklı duyurdu: İçme sütlerinde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı

Bakan Yumaklı duyurdu: İçme sütlerinde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle sütlerde yağ sınıflarını 'Tam Yağlı, Yağlı, Yarım Yağlı, Yağsız' olmak üzere 4'e indirdiklerini, çeşnili sütlerde çeşni oranının en az yüzde 1 olacağını, glikoz ve fruktoz şurubu kullanımının kesin olarak yasaklandığını ve 'doğal' ibaresinin yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabileceğini açıkladı.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişikliklerle sütlerde yağ sınıflarının sadeleştirildiğini, çeşnili sütlerde çeşni oranının en az yüzde 1 olarak belirlendiğini ve glikoz ile fruktoz şurubu kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
YAĞ SINIFLARI 4'E İNDİRİLDİ
"Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile güncellediğimiz yeni standartlarımızla temel besinimiz sütte kafa karışıklığına ve yanıltıcı etiketlere son veriyoruz. Karmaşık yağ oranları bitti, 4 net sınıf (Tam Yağlı, Yağlı, Yarım Yağlı, Yağsız) belirlendi. Çeşnili sütlerde çeşni oranı en az yüzde 1 olacak şekilde düzenlendi.
GLİKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBU YASAKLANDI
Çeşnili ve aromalı sütlerde Glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi kesin olarak yasaklandı. 'Doğal' kelimesi sadece tam yağlı ve yağlı sütlere özel hale geldi. Sağlıklı nesiller, şeffaf ve hilesiz sofralar için çalışmaya devam ediyoruz."
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