SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında - Son Dakika
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SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

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SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Destek Holding ve bağlı şirketlerde aramalar sürerken, SPK da Borsa İstanbul'daki gelişmeler üzerine 7 portföy şirketine ait 130 yatırım fonunun alım-satımını durdurarak tasfiye kararı aldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Yürütülen çalışma kapsamında aralarında Destek Holding'in de bulunduğu gruptaki şirketlerde aramalar gerçekleştirilirken, SPK da Borsa İstanbul'daki gelişmeler doğrultusunda radikal tedbir kararları açıkladı.

İstanbul'da mali suçlara yönelik sürdürülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alınırken, soruşturmayla bağlantılı bazı şüphelilerin ikametlerinde de detaylı aramalar yapıldı.

SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

DESTEK GRUBU ŞİRKETLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

Operasyonun kapsama alanının genişlemesiyle birlikte polis ekipleri, finans sektöründe faaliyet gösteren Destek Grubu bünyesindeki iş yerlerine de baskın düzenledi. Bu kapsamda Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım binalarında arama ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

SPK'DAN 130 YATIRIM FONUNA TASFİYE VE DONDURMA KARARI

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine yeni tedbir kararları aldığını duyurdu. SPK tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda; Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu.

Kurul ayrıca unvanları listede belirtilen toplam 130 yatırım fonunun, SPK tarafından belirlenecek usul ve yöntemlerle tasfiye edilmesine karar verildiğini bildirdi. Operasyona ve piyasa tedbirlerine ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

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    Yorumlar (2)

  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    millet borsada battıktan sonra operasyon yapsanız ne yazar hedef de 28 taban bu gün 7 0 Yanıtla
  • ibrahim seven ibrahim seven:
    olan yine ky ye oldu 3 0 Yanıtla
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