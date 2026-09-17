Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi - Son Dakika
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Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi

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Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak zorlu maçlar öncesinde Leroy Sane'yi kadroya almadı. Alman teknik adam Sane'yi kadroya almaması hakkında konuşarak ''Dünya Kupası'nın ardından ayakları henüz yere basamadı'' açıklamasını yaptı. Leroy Sane'nin menajeri, oyuncusunun milli takım kadrosuna alınmamasıyla ilgili ''Bu kararı bekliyorduk'' yorumunda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile kritik mücadelelere çıkmaya hazırlanan Almanya Milli Takımı'nda açıklanan aday kadro büyük bir sürprize sahne oldu. 

LEROY SANE KADROYA ALINMADI

Teknik direktör Jürgen Klopp, performansıyla sıkça tartışılan yıldız futbolcu Leroy Sane’yi dev maçların kadrosuna dahil etmedi. Alman teknik adam, yıldız oyuncuyu neden kadro dışı bıraktığına ilişkin açıklamalarda bulunarak Leroy Sane'nin Dünya Kupası sonrasında form grafiğine dikkat çekti ve ''Dünya Kupası'nın ardından ayakları henüz yere basamadı," ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN İLK YORUM

Klopp'un bu radikal hamlesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Leroy Sane cephesinden yanıt gecikmedi. Oyuncunun menajeri, Alman teknik adamın kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede karara şaşırmadıklarını belirterek, "Bu kararı bekliyorduk," açıklamasını yaptı.

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