TFF'den Süper Lig'in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi - Son Dakika
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TFF'den Süper Lig'in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yeni dönem yayın hakları ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

TFF'DE GÜNDEM YAYIN HAKLARI

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kulüp başkanlarıyla Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantıda 2026-2027 sezonu ve sonraki sezonların yayın hakları görüşüldü. Görüşmelerde Türk futbolunun uluslararası bilinirliğini artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin yayın gelirlerini yükseltecek iş birlikleri ele alındı. Ayrıca dünyanın önde gelen futbol liglerindeki yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak incelendi.

YAYIN İHALESİ 13 OCAK 2027'DE

Toplantı sonucunda Süper Lig ve 1. Lig’in yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027’de gerçekleştirilmesine karar verildi. Yayın ihalesi kurulunun, ihale tarihine kadar 15 günde bir toplanacağı da bildirildi.

Türkiye Futbol FederasyonuFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Kalitesi düşük, entrekalar dolu bi lig kimsenin alacağını sanmam, TRT'nin başına kalacak ve yayın satamayarak hazine bu yüzden de zarara uğratılacak, ahada buraya yazdım 0 0 Yanıtla
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