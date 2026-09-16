Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar - Son Dakika
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Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

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Balıkesir'de iki kız çocuğu, kendilerinden daha küçük olan bir kıza dehşeti yaşattı. Kıza defalarca tokat atan çocuklardan biri, daha sonra küçük çocuğa kendi kendisini tokatlattı. Diğer çocuk ise kafasını defalarca sehpaya vurdu. O anları gruptaki kızlardan biri cep telefonuyla kayda aldı.

Balıkesir'de iki kız çocuğunun, kendilerinden yaşça küçük bir çocuğa uyguladığı şiddet büyük tepki topladı.

ÖNCE TOKATLADILAR, SONRA BAŞINI SEHPAYA VURDULAR

Bir odada çekildiği anlaşılan görüntülerde, çocuklardan birinin küçük kızı defalarca tokatladığı ve ardından kendi kendini tokatlamaya zorladığı görüldü.

Diğer çocuğun ise mağdurun başını defalarca sehpaya vurması ve bu anların gruptaki başka bir kız tarafından cep telefonuyla kayda alınması duyarsızlığın boyutunu göz önüne serdi.

Balıkesir3. SayfaGüncelÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Barış Elçi Barış Elçi:
    Devletimiz gereken cevabı versin adelet bakanımız lütfen sorumluları cezalandırın vşcdansız insanja sokakları nahvetmesinler devketime güveniyırum 5 0 Yanıtla
  • Çağrı Akkaya Çağrı Akkaya:
    İlk başta bi sorgulayın nasıl adaletsiz bir ülkede yaşadığımızı 1 2 Yanıtla
    Emi Emii Emi Emii:
    O zaman adaletli ülkeye git ,kim tutar seni. 0 0
  • ahmet3353 ahmet3353:
    adaleti görmüyorsan gözlük tak.daha ne istiyorsun herkese göre adaletmi amacın ne 1 0 Yanıtla
  • 508672.Ss 508672.Ss:
    ekran zorbalığı ile ilgili seminer verilince düzelir. 1 0 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    Kafaya alınan darbelerin sonucu ilerleyen yıllarda felç ile sonuçlanıyor, bunu yazın. Hâkimler ve savcılar buna göre ceza versinler. 1 0 Yanıtla
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