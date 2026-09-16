Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

Balıkesir'de iki kız çocuğunun, kendilerinden yaşça küçük bir çocuğa uyguladığı şiddet büyük tepki topladı.

ÖNCE TOKATLADILAR, SONRA BAŞINI SEHPAYA VURDULAR

Bir odada çekildiği anlaşılan görüntülerde, çocuklardan birinin küçük kızı defalarca tokatladığı ve ardından kendi kendini tokatlamaya zorladığı görüldü.

Diğer çocuğun ise mağdurun başını defalarca sehpaya vurması ve bu anların gruptaki başka bir kız tarafından cep telefonuyla kayda alınması duyarsızlığın boyutunu göz önüne serdi.