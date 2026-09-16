Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Habertürk canlı yayınında konuşan Şimşek, OVP’nin kamu ve özel sektör açısından farklı işlevleri olduğunu belirterek, “OVP’nin 2 temel fonksiyonu var. Kamu açısından bağlayıcı. Özel sektör açısından bir yol haritası” dedi.

"SAVAŞ OLMASAYDI ENFLASYON 7 PUAN AŞAĞIDA OLURDU"

Ekonomi politikalarında son üç yıldaki çerçevenin korunduğunu ifade eden Şimşek, dezenflasyon sürecinin istenilen hızda ilerlemediğine dikkat çekti.

Dış gelişmelerin süreç üzerinde etkili olduğunu belirten Şimşek, “Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibarıyla en az 7 puan aşağıda olurdu” diye konuştu.

"SAVAŞ EMTİA FİYATLARINI DA YUKARI ÇEKTİ"

Savaşın enflasyona etkisinin yalnızca enerji fiyatları üzerinden gerçekleşmediğini söyleyen Şimşek, emtia fiyatlarındaki yükselişin de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Türkiye’de enflasyonun yüksek olması nedeniyle dışarıdaki fiyat artışlarının etkisinin daha fazla hissedildiğini dile getiren Şimşek, “Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor” ifadelerini kullandı.

"TAHMİNLER O GÜNÜN KOŞULLARINI YANSITIR"

OVP’de yer alan tahminlere ilişkin de konuşan Şimşek, tahminlerin hazırlandıkları dönemdeki ekonomik koşullara göre şekillendiğine işaret etti.

Şimşek, “Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz” dedi.

OVP'DE EN BAĞLAYICI HEDEF BÜTÇE

Program açısından en bağlayıcı hedefin bütçe olduğunu vurgulayan Şimşek, bütçenin büyük ölçüde kamunun kontrolünde bulunduğunu söyledi.

Bütçe açığının milli gelire oranında hedeflerden daha iyi sonuç alındığını kaydeden Şimşek, “OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik” diye konuştu.

2026 yılında eşel mobil sisteminin uygulandığını hatırlatan Şimşek, “2026’da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik” ifadelerini kullandı.

"ŞOKA RAĞMEN BÜYÜME YÜZDE 3,3 OLACAK"

Büyüme görünümüne de değinen Şimşek, yaşanan dış şoklara rağmen ekonominin büyümeye devam edeceğini söyledi.

Şimşek, “Dışarıdaki şoka rağmen büyüme yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil” dedi.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI EN AZ ENFLASYON KADAR ARTACAK"

Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında korunacağını belirten Şimşek, “Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak” dedi.