Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Afrika ülkesi Esvatini'de askerlerin kaçakçılık operasyonu sırasında ateş açtığı araçta bulunan iki ABD hükümeti görevlisinin yaralandığı bildirildi.
CAPE Afrika ülkesi Esvatini'de askerlerin kaçakçılık operasyonu sırasında ateş açtığı araçta bulunan iki ABD hükümeti görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Esvatini Krallığı hükümetinden yapılan açıklamada, 11 Eylül'de Lubombo bölgesindeki Maphiveni'de düzenlenen operasyon sırasında ABD hükümetine bağlı iki görevlinin Umbutfo Esvatini Savunma Kuvvetleri (UEDF) mensuplarınca yanlışlıkla vurularak yaralandığı belirtildi.
KAÇAKÇILARA KARŞI OPERASYON DÜZENLİYORLARDI
Açıklamada, "Olay, Maphiveni bölgesindeki şüpheli kaçakçılık faaliyetlerini hedef alan bir operasyon sırasında meydana gelmiştir." bilgisi verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hükümetin Esvatini halkına ve ABD hükümetine olayın gereken ciddiyetle ele alındığı konusunda güvence verdiği aktarılan açıklamada, olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, hükümetin ABD hükümetiyle iletişim halinde olduğu ve soruşturma ilerledikçe diplomatik kanallar üzerinden temasların sürdürüleceği ifade edildi.
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