Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı

Kurtlar Vadisi\'nin Nevzat\'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ifade vermesinin ardından, Osman Sınav'ın diziden ayrılışıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Raci Şaşmaz, Sınav'ın tehdit aldığını söyleyerek projeyi bıraktığını anlatırken, dizinin oyuncularından Nevzat Yakışırboy ise Sınav'ın "FETÖ'cülerle yol yürümek istemediği" için tehdit edildiğini öne sürdü.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül'de Silivri Adliyesi'ne giderek "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Üç ismin ifade işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

SENARİSTLERE "KAŞİFOĞLU" KARAKTERİ SORULDU

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi cephesindeki önemli başlıklarından birini, dizide yer alan "Kaşifoğlu" karakteri oluşturdu. Raci Şaşmaz, karakterin istihbarat içerisindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu ve gerçek hayatla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Şaşmaz, dizinin toplumdaki gelişmeleri açık kaynaklardan takip ederek kurguya dönüştürdüğünü belirtirken, herhangi bir kişi veya kurumdan senaryo konusunda talimat almadıklarını söyledi.

Senaristlere ayrıca Kozinoğlu ile dizideki senaryo arasındaki benzerlikler soruldu. Basına yansıyan bilgilere göre üç isim, herhangi bir kişi veya kurumdan yönlendirme almadıklarını ve yaşanan benzerliklerin tesadüf olduğunu ifade etti.

RACİ ŞAŞMAZ'DAN OSMAN SINAV'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADE

Raci Şaşmaz'ın savcılık ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri ise Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ve 20 Mart 2025'te hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın diziden ayrılmasına ilişkin oldu.

Şaşmaz, Osman Sınav'ın zaman zaman senaryoya ilişkin fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini ancak kendisinin bunu sakıncalı gördüğü için kabul etmediğini anlattı. Şaşmaz'ın ifadesine göre Sınav, daha sonra kendisine tehdit aldığını, çocuklarının bulunduğunu ve projeyi bırakmak istediğini söyledi. Şaşmaz, Sınav'ın diziden ayrılmasının bu şekilde gerçekleştiğini öne sürdü.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı

"FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Şaşmaz'ın ifadesinin kamuoyuna yansımasının ardından dizide "Nevzat" karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yakışırboy, Osman Sınav'ın o dönemde FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı

Yakışırboy paylaşımının devamında ise, "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" sözlerine yer verdi.

Yakışırboy'un iddiasına ilişkin soruşturma makamlarınca yapılmış bir doğrulama veya tespit şu aşamada kamuoyuna açıklanmış değil.

OSMAN SINAV YILLAR ÖNCE "BENİMLE SIR OLARAK GİDECEK" DEMİŞTİ

Şaşmaz ve Yakışırboy'un açıklamalarını daha dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Osman Sınav'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığına ilişkin yaptığı açıklama oldu.

Sınav, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Kurtlar Vadisi'nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna ayrıntı vermekten kaçınarak, "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek" demişti.

ŞAŞMAZ FETÖ İDDİALARINI REDDETTİ

Raci Şaşmaz ifadesinde Kurtlar Vadisi'nin senaryo sürecinde FETÖ'den yönlendirme aldığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinin FETÖ yapılanmasını rahatsız ettiğini savunurken, kendisinin de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere karşı bulunduğunu ve daha sonraki davalara müdahil olarak katıldığını anlattı. Şaşmaz, FETÖ mensuplarıyla birlikte anılmayı kabul etmediğini ifade etti.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Yıllar sonra yeniden ele alınan ölümüne ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri de soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla alındı.

Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Osman Sınav, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı - Son Dakika

İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu

21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
21:40
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
21:08
Thomas Reis Trabzonspor’da
Thomas Reis Trabzonspor'da
20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:50
Sakarya’da esrarengiz ölüm Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
19:42
Trump’ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi Gerçek bambaşka çıktı
Trump'ın “yasak aşk” fotoğrafı büyük ses getirdi! Gerçek bambaşka çıktı
19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 22:23:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement