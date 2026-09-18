Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur, KKTC'den İstanbul'a dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Gözaltı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma yeniden derinleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde görev yapan yargı mensupları ve aynı koğuşta kaldığı isimler yeniden incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

HASAN ATİLLA UĞUR HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Yakalama ve gözaltı kararı verilen isimler arasında, emekli Jandarma Albay ve Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur da yer aldı.

Aynı zamanda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un KKTC'de olduğu tespit edilmişti.

Uğur, KKTC Ercan Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan Uğur, havalimanında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan Atilla Uğur'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur, işlemleri için emniyete götürüldü.

Uğur'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan eski Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan gözaltına alınmıştı.

Ali İşgören'in, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isim olduğu; İşgören ve Necip Doğan'ın daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilmişti.

UĞUR HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı olan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Uğur'un KKTC'de olduğunun belirlenmesi üzerine yakalama işlemi başlatılmış, Türkiye'ye dönüşüyle birlikte gözaltı süreci başlamıştı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapmıştı.

Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta bırakılmayacağını belirterek, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Bakan Gürlek, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olay sonrası yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma sürecinin yeniden incelendiğini açıklamıştı.

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur, emekli Jandarma Albay ve eski istihbarat görevlisidir. 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelen Uğur, Jandarma teşkilatında uzun yıllar görev yaptı.

2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Uğur, 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgu sürecinde görev alan isimlerden biri olarak biliniyor.

Kariyerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevlerinde de bulunan Uğur, 2007 yılında albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Hasan Atilla Uğur, Ergenekon soruşturması kapsamında 2008 yılında tutuklandı. Yargılama sürecinin ardından 2014 yılında tahliye edilen Uğur, yeniden görülen davada 2019 yılında beraat etti.

Aynı zamanda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşlarından biri olarak soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

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