Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi? - Son Dakika
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Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?

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Mehmet Uçum\'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, cezaevlerindeki hükümlü sayısının 440 bini geçtiğini belirterek genel af niteliğinde olmayan yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Uçum, Selahattin Demirtaş'ın yeni yasal düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Başvurunun önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirten Mehmet Uçum, başvurunun otomatik olarak tahliye sonucu doğurmayacağının altını çizerek, nihai kararı mahkemenin vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, cezaevlerindeki hükümlü sayısının 440 bini geçtiğini belirterek genel af niteliğinde olmayan yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Uçum, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni yasal düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Başvurunun önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirten Uçum, başvurunun otomatik olarak tahliye sonucu doğurmayacağının altını çizdi. Uçum, nihai kararı ilgili mahkemenin vereceğini belirtti.

MEHMET UÇUM, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?

Uçum'a Selahattin Demirtaş'ın süreçte bir aktör olarak rol alıp almadığı ve Terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı özel düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı da soruldu.

"BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR ENGEL YOK"

Demirtaş'ın yargılandığı davadan ceza aldığını belirten Uçum, ilgili süreç tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmasını sınırlayan bir engel olmadığını söyledi.

Uçum şu ifadeleri kullandı: 

"Şimdi Selahattin Demirtaş sonuçta yargılandığı davadan bir ceza aldı. Cezası infaz edildi. Eğer bu yasayla ilgili Resmi Gazete'de değişme, Meclis Başkanlığı'nın teyidine ilişkin karar ilan edildikten sonra altı aylık süre başladıktan sonra başvurmak isterse başvurmasını sınırlayan bir engel yok. Ama başvuru yaptığında mahkeme dediğim konularda bunun başvurusunu değerlendirecek. Yani örgütsel bakımdan kapsama giriyor mu, kişi bakımından kapsama giriyor mu, suç bakımından kapsama giriyor mu, istisna suçlardan mı değil mi, onlara göre değerlendirecektir. Nihayetinde oradaki kararı ilgili mahkeme verecektir."

Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?

"TUTUMUNU BELİRLEMESİ BİLE POZİTİF BİR DURUM"

Demirtaş'ın Terörsüz Türkiye sürecine katkıda bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Uçum, Demirtaş'ın daha önce süreci destekleyen açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Uçum şöyle konuştu: "Demirtaş hatırladığım kadarıyla birkaç kez süreci, böyle hatırlıyorum, destekleyen, olumlu açıklama yaptı. Teşekkür de etti. O bile en azından tutumunu belirlemesi bile pozitif bir durum elbette."

DEMİRTAŞ'IN MGK YAKLAŞIMINI ELEŞTİRDİ

Uçum, Demirtaş'ın Milli Güvenlik Kurulu kararına yönelik yaklaşımını ise eleştirdi. MGK'nın teyit kararının süreç açısından önemli olduğunu söyleyen Uçum şu ifadeleri kullandı:

"Ama en son Milli Güvenlik Kurulu kararını biraz daha önemsizleştiren bir dil kurması, bayağı kötü bir ironi yapması bu konuya tam vakıf olmadığını gösteriyor. Yani Milli Güvenlik Kurulu teyit kararının ilan edilmesi bu süreç açısından çok önemli bir unsur olmasına rağmen, tarihi önemde bir unsur olmasına rağmen eski ezberlerle adı Milli Güvenlik Kurulu kararı diye bir negatif yaklaşım geliştirilmesi son derece hatalı bir yaklaşım. Ben isterim ki bu sürece sonuna kadar destek versin. Kendi hukuksal süreçlerinde de hukukun gereği neyse o olsun."

Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?

ÖCALAN'A ALT KOMİSYONDA GÖREV

Uçum aynı toplantıda, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu, Abdullah Öcalan'a "Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu" kapsamında görev verileceğini açıkladı.

Bu görevlendirmenin Öcalan'ın hukuki statüsünün değiştirildiği ya da tahliye edildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Uçum, İmralı'da oluşturulan çalışma alanının cezaevine bağlı bir birim olduğunu belirtti.

Sağlanan koşulların bir imtiyaz olarak okunmaması gerektiğini söyleyen Uçum, bunların görevin gerektirdiği çalışma ortamından ibaret olduğunu kaydetti.

"OLAĞAN DIŞI SÜREÇLERDE OLAĞAN DIŞI YÖNTEMLER"

Öcalan'la yürütülen temasların amacının PKK'nın tasfiyesi ve silahsızlanma sürecinin tamamlanması olduğunu belirten Uçum, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin sonuçlandırılması için bu görevlendirmenin gerekli olduğunu savundu.

Uçum, örgütün feshi amacıyla bir hükümlüyle diyalog yürütülmesinin hukuken mümkün olduğunu, olağan dışı süreçlerde olağan dışı yöntemlere başvurulabileceğini ifade etti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Demirtaş siyasi bir tutsaktır. Tek suçu diplomayı sormak 2 2 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    verdiğiniz mücadeleyi anlamayan itifaka destek vermiş genel yerel şehir şimdi milliyetçi yorum yapıyorlar bu sorunu barış ile çözen de parçalanan ülkeler de var 0 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Yahu milliyetçiler neden sana bukadar batıyor anlamadım giti 1 0
    eser demir eser demir:
    Barış diyor ahahha Devleti kabile Devleti sanıyor cahil zureye bu Devlet binlerce yıldır var 1 0
    eser demir eser demir:
    Ulan kendiniz ile gelişmediniz bir gün yok hahaha 0 0
    eser demir eser demir:
    Hangi ülke den bahsediyorsun öyle bir şey yokta 25 senedir tek sorun terör Kürt Türk sorunu yok 0 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Oyumu vermesemde ulkenin en temiz durust siyastecisi sayin S Demirtas tir 0 0 Yanıtla
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