TCMB Başkanı Karahan zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyonun sürdüğüne işaret etti - Son Dakika
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TCMB Başkanı Karahan zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyonun sürdüğüne işaret etti

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TCMB Başkanı Karahan, New York'ta DEİK TAİK tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda sunum yaptı. Karahan, zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ederek kira enflasyonu ve talepteki yavaşlamanın süreci desteklediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." dedi.

Karahan, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı.

Son verilerin dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiğini belirten Karahan, arz şoklarının manşet enflasyon üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu ve hizmet enflasyonunun katılık göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Karahan, ancak bu tablonun hizmet bileşenleri arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini bildirdi.

Normalde daha fazla katılık gösteren kalemlerde, özellikle kiralarda, belirgin bir iyileşme görüldüğünü aktaran Karahan, kira enflasyonundaki ve talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediğini vurguladı.

Karahan, buna karşılık, son dönemdeki gelişmelerden daha fazla etkilenen ulaştırma hizmetlerinin bu iyileşmenin bir kısmını dengelediğini kaydetti.

Bununla birlikte iç talepteki zayıflamanın etkisiyle büyümenin hız kestiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Bu ayrımları anlamak, hem enflasyon görünümünü hem de para politikası duruşumuzu değerlendirmek açısından önemlidir. Aylık veriler tek başına bilgilendirici olmakla birlikte aynı zamanda dalgalı da olabilir. Politika değerlendirmemiz, temel eğilimdeki değişikliklere dikkat etmeye devam ederken, söz konusu dalgalanmaların ötesine bakmalıdır."

Dış ticaret dengesi iyileşti ve seyahat gelirleri güçlü seyrini korudu

TCMB Başkanı Karahan, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını artırırken, rafineri marjlarındaki genişlemenin bu etkinin daha da belirginleşmesine yol açtığını ifade etti.

Enflasyon görünümüne ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla para politikasında sıkılaştırmaya gittiklerini vurgulayan Karahan, dış ticaret dengesinin iyileştiğini ve seyahat gelirlerinin güçlü seyrini koruduğunu anlattı.

Karahan, kredi büyümesinin ilkbahardan bu yana önemli ölçüde yavaşladığını bildirdi.

Ekonomik aktivitede çeyreklik bazda görülen toparlanmanın güçlü ihracat tarafından desteklendiğini dile getiren Karahan, iç talepteki yavaşlama ve güçlü ihracatın cari dengedeki iyileşmeyi desteklediğini belirtti.

Karahan, yüksek frekanslı verilerin üçüncü çeyrekte iç talepteki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı kanallardan yukarı çektiğini aktaran Karahan, veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, enflasyonun ana eğiliminde son dönemde bir yavaşlama görüldüğünü kaydetti.

Enflasyon beklentilerinin temkinli davranmaya devam edilmesini gerektirdiğini vurgulayan Karahan, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrediyor. Uluslararası rezerv tamponları güçlü seyrini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini dışsal şoklar ve yurt içindeki aktarım mekanizmaları belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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