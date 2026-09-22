91 yaşındaki kadın maymun saldırısında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Koppal kentinde yaşayan 91 yaşındaki Najamunnisa Begum, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada aniden bir maymunun saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle dengesini kaybederek yere düşen kadın ağır şekilde yaralandı.

KIZI DA MAYMUNUN SALDIRISINA UĞRADI

BT Patil Nagar bölgesinde yaşanan olay, evin dışındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırının ardından Najamunnisa'nın kızının annesine yardım etmek için yanına koştuğu görüldü. Maymunun daha sonra yaşlı kadının kızına saldırdığı anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Begum, saldırının ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk etapta sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen 91 yaşındaki kadının durumu daha sonra ağırlaştı. Najamunnisa Begum, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetti. Kadının, ülkenin tanınmış yazarlarından Mahadevappa Shivalingappa Savadatti'nin eşi olduğu belirtildi.

MAYMUN SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, Hindistan'da son dönemde yaşanan maymun saldırılarını da yeniden gündeme getirdi. 10 Eylül'de Aligarh kentinde çamaşır kurutmak için çıktığı evinin çatısında bir grup maymun tarafından çevrelenen 55 yaşındaki bir kadın, hayvanlardan kaçmaya çalıştığı sırada aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.