Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

2000'li yıllara damga vuran "Doktorlar" dizisinin unutulmaz çifti Yasemin Ergene ve Kutsi, 18 yıllık aranın ardından "Tuzlu Kahve" dizisinde yeniden bir araya geldi. İkilinin bir hastane odasında paylaştığı sahne, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"AŞK" GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar sonra aynı projede buluşan ikilinin hastane odasındaki karşılaşma sahnesi, Doktorlar dizisini takip eden hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Sahnede geçen "İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince..." repliği, geçmişteki Ela ve Levent hikayesine yapılmış bir gönderme olarak yorumlandı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME OTURDU

Aralarındaki uyumla bir döneme damga vuran oyuncuların yeniden bir arada görülmesi, dizinin takipçilerinde güçlü bir nostalji duygusu uyandırdı. İkilinin sahnesi ve diyalogları kısa sürede büyük ilgi gördü.