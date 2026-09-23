Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı - Son Dakika
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Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

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"Doktorlar" dizisinde canlandırdıkları Ela ve Levent karakterleriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene ve Kutsi, 18 yıl sonra "Tuzlu Kahve" dizisinde yeniden bir araya geldi. İkilinin hastane odasında çekilen ve geçmişteki aşklarına gönderme yapılan sahnesi büyük ilgi gördü.

2000'li yıllara damga vuran "Doktorlar" dizisinin unutulmaz çifti Yasemin Ergene ve Kutsi, 18 yıllık aranın ardından "Tuzlu Kahve" dizisinde yeniden bir araya geldi. İkilinin bir hastane odasında paylaştığı sahne, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"AŞK" GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar sonra aynı projede buluşan ikilinin hastane odasındaki karşılaşma sahnesi, Doktorlar dizisini takip eden hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Sahnede geçen "İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince..." repliği, geçmişteki Ela ve Levent hikayesine yapılmış bir gönderme olarak yorumlandı.

Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

GÖRÜNTÜLER GÜNDEME OTURDU

Aralarındaki uyumla bir döneme damga vuran oyuncuların yeniden bir arada görülmesi, dizinin takipçilerinde güçlü bir nostalji duygusu uyandırdı. İkilinin sahnesi ve diyalogları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yasemin ÖzilhanTuzlu KahveHastaneMagazinKutsiSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Ne ağlaması gözüme yoz kaçtı.. 1 0 Yanıtla
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